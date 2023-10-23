Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Сегодня днем президент Байден провел телефонную беседу с Нетаньяху, в ходе которой обсуждались события в Израиле и секторе Газа. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров", - отметили в Белом доме.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировали в воскресенье Байдена о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.