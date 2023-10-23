Саудовская Аравия может приобрести 54 истребителя Rafale

Французские истребители Rafale впервые могут пополнить ряды ВВС Саудовской Аравии, королевство рассматривает возможность покупки 54 самолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Tribune, ссылаясь на источники.

Уточняется, что Эр-Рияд официально направил запрос французскому производителю Dassault Aviation и ожидает получить ответ с перечислением условий потенциальной сделки до 10 ноября. Издание отмечает, что уже несколько десятилетий Париж безуспешно пытался предложить свои истребители саудовцам, чей парк боевой авиации в настоящее время состоит из американских F-15, британо-германо-итальянских Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.

Впрочем, издание считает, что подобное предложение может служить в качестве рычага давления на Германию, которая из-за войны в Йемене и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи неоднократно блокировала уже согласованные в 2018 г. Великобританией поставки новых Eurofighter Typhoon. Также, по мнению La Tribune, Берлин может смягчить позицию и в случае успешного посредничества Эр-Рияда в освобождении немецких заложников из сектора Газа. Не исключает газета и давления со стороны Вашингтона, который может предложить расширить флот F-15 в составе ВВС Саудовской Аравии.

"Франция сыграет свою роль, но контекст обязывает к осторожности", - заключает издание.