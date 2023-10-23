В США рассказали о росте террористической угрозы

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассказал о потенциальном росте угрозы для страны из-за спящих террористических ячеек, которые могут активизироваться на фоне войны Израиля и ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на NBC News.

"Но если вы просто посмотрите на тот хаос, что сейчас творится, то увидите широко открытую южную границу. Я обеспокоен тем, что сегодня внутри Америки находятся ячейки... Только в прошлом месяце мы задержали 18 человек из списка наблюдения ФБР за террористами, пересекавших нашу границу. В этом году это сделали более 160 человек", - сказал Маккарти.

По его мнению, на фоне войны ХАМАС и Израиля и пропалестинских протестов в Европе в США могут активизироваться спящие ячейки радикальных группировок. Однако, отметил Маккарти, администрация Байдена ничего не делает для борьбы с потенциальной угрозой.