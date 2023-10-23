В ЦАХАЛ назвали условие, при котором отменят наземную операцию в Газе

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус назвал условие, при котором запланированная наземная операция в секторе Газа будет отменена, передает Day.Az.

"Если боевики ХАМАС выйдут из своих укрытий, в которых они прячутся за израильскими гражданскими лицами, что они делают сейчас, вернут всех наших заложников - 212 человек - и безоговорочно сдадутся, тогда война закончится", - заявил Конрикус в интервью ABC Radio Melbourne.

Он также подчеркнул, что если выдвинутые условия не будут выполнены, то запланированная операция состоится.

Кроме того, Конрикус заявил, что люди "должны принять чью-либо сторону", выбрать позицию, которая бы "соответствовала их собственной морали".