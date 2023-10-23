"Россия обязана всем Армении"

Автор: Байрам Эльшадов

Истории, рассказываемые армянами, стали легендарными, но не из-за того, что они имеют важность или потому что им можно верить. Скорее, в данном контексте, термин "легендарные", стоит понимать как мифические, не поддающиеся доказательствам. Им просто необходимо верить. В том числе и по этому, к рассказам армянских специалистов такое недоверие. Очень сложно, а зачастую невозможно определить где истина, а где вымысел.

Ну и конечно же, какая из армянских историй может обойтись без подчеркивания важной роли, которую армяне так или иначе сыграли в процессе формирования другой культуры. В этот раз "повезло" почувствовать "выдающуюся роль армян" россиянам.

Оказалось, что Россия целиком и полностью обязана Армении. Да, наши читатели не ошиблись. Весьма "известный" и "авторитетный" историк открыл глаза всему миру на реальность, которую мы не знали.

Вот что должны знать наши читатели в России, как и все русские на планете. Каждый раз когда вы встаете и прикладываете руку к сердцу слушая национальный гимн, вы обязаны вспоминать и думать об Армении и армянах. Ведь именно благодаря им, была сформирована ваша идентичность, социальный контекст, герб и даже государственность. Оказалось, что двухглавый орел, является истинно армянским символом, который был передан России, после того как армяне сформировали ее государственность. Эту историю, а точнее альтернативную историю, даже не хочется пересказывать. Полностью сотканное из откровенного вранья, искажений и глупой уверенности в распространяемой лжи, полотно псевдо-истории будет легче и интереснее прослушать лично, так как сюжет этой комедии расскажет сам "режиссер" намного лучше, чем кто-либо еще.

Но наш добрый "специалист" поведал еще одну интересную историю, о том как был создан советский гимн и какую роль в этом сыграли армяне. Сама история, конечно, интересна, но все дело не в этом. Более важно то, какое послевкусие оставит рассказ у слушателей в России. Смотрите сами как преподносит одну сторону и принижает другую своим рассказом спикер.

"Уважаемые русские, ваш гимн и ваш герб имеют армянское происхождение. Когда вы говорите кто такие армяне, подумайте об истоках вашей истории", - отметил... специалист.

И потом в Армении начинают удивляться отношению к ним. А может все дело в том, что армяне продолжают жить иллюзиями о своем величии и важности. И постоянно требовать у других стран чего-либо. У некоторых территории. У других уважения и даже поклонения. Забывая о том, что уважения зарабатывают, а не требуют.