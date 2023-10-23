Иран обвиняет Израиль в нарушении прав человека

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля в секторе Газа "политическим самоубийством".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в ходе телефонного разговоре со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

"Нарушение сионистами [имеется в виду Израиль] всех правил войны и прав человека настраивают общественное мнение в международном сообществе против этого жестокого режима - таким образом, все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство, - передают слова Аштияни иранские СМИ. - Продолжение блокады сектора Газа и ограничения, наложенные на отправку в анклав помощи, приведут к гуманитарной катастрофе".

Ранее мы писали о том, что Израиль готовит север страны к войне.