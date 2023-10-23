Главы минобороны Армении и Франции обсудят двухстороннее сотрудничество

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудит со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню множество тем, включая вопросы военного образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил журналистам.

Депутат не стал отвечать на вопрос о том, когда будет подписано соглашение о военном сотрудничестве с Францией, в частности о поставках вооружений. Глава парламентской комиссии рекомендовал СМИ обратиться с этим вопросом в Минобороны.

На замечание журналиста, является ли возможное подписание соглашения сигналом того, что Армения расширяет спектр военно-политического сотрудничества, Кочарян ответил утвердительно.