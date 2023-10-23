Москва и Анкара работают над урегулированием ближневосточного конфликта

Россия и Турция находятся в контакте по дипломатическим каналам по вопросу палестино-израильского урегулирования, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя инициативу Анкары о создании системы стран-гарантов для разрешения кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками. Позиция РФ хорошо известна, она излагалась президентом [России Владимиром Путиным] и в заявлениях МИД. Мы исходим из того, что преодоление кризиса невозможно без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ (Совета Безопасности - прим.) ООН и резолюциями ГА (Генеральной Ассамблеи - прим.) ООН", - сказал Грушко.