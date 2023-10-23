Армения угрожает России санкциями?

Армения все еще ожидает поставок российского оружия. Об этом заявил в беседе с журналистами глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, журналисты спросили, ожидаются ли в ближайшее время поставки оружия из РФ. На это Кочарян сначала ответил вопросом: "что вы хотите от России?". А, получив ответ: "оружие на $400 млн." (власти заявляли, что именно на такую сумму была сделка с РФ - ред), глава комиссии по оборонке отметил: "Мы эти миллионы отдали, чтобы получить оружие. Сейчас ждем оружия. Любой контракт включает как сроки, так и санкции при нарушении этих сроков".