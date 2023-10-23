Здание телеканала ZDF "заминировали"

Людей эвакуировали из здания германской телекомпании ZDF из-за угрозы взрыва.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание Bild.

По данным полиции Майнца, сегодня утром в полицию поступила информация об угрозе взрыва. Для обеспечения безопасности людей полиция эвакуировала наряду с телекомпанией несколько других зданий.

Сообщается, что в настоящее время здание ZDF проверяется специалистами.