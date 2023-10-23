https://news.day.az/world/1608775.html Здание телеканала ZDF "заминировали"
Здание телеканала ZDF "заминировали"
Людей эвакуировали из здания германской телекомпании ZDF из-за угрозы взрыва.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание Bild.
По данным полиции Майнца, сегодня утром в полицию поступила информация об угрозе взрыва. Для обеспечения безопасности людей полиция эвакуировала наряду с телекомпанией несколько других зданий.
Сообщается, что в настоящее время здание ZDF проверяется специалистами.
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