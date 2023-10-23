ЕС продлил санкции против "Аль-Каиды"

Совет ЕС принял в понедельник решение о продлении на год санкций Евросоюза против ИГИЛ и "Аль-Каиды", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сказано в сообщении совета, речь идет о "продлении действующих ограничительных мер против ИГИЛ и "Аль-Каиды", физических и юридических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, еще на год - до 31 октября 2024 года".

Напоминается, что в настоящее время данный санкционный режим распространяется на 14 человек и пять группировок. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в ЕС. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять финансовые активы или экономические ресурсы субъектам, включенным в санкционный список.

В Брюсселе уточняют, что эти ограничительные меры дополняют санкции, введенные Советом Безопасности ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды".