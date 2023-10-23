США готовятся укрепить влияние в Юго-Восточной Азии

Госдепартамент США после стычки кораблей и судов Китая и Филиппин в спорной части Южно-Китайского моря, заявил, что по-прежнему готов оказывать военную помощь Маниле, сообщает AР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, соответствующее заявление опубликовало американское посольство на Филиппинах.

США обязаны защищать Филиппины в соответствии с Договором о взаимной обороне от 1951 года, если в любом месте Южно-Китайского моря будут атакованы филиппинские войска, самолеты и корабли, в том числе суда береговой охраны, напомнили в Госдепе.

"США стоят на стороне филиппинских союзников в ситуации с опасными и незаконными действиями береговой охраны КНР и морского ополчения, помешавших Филиппинам доставить 22 октября припасы на Вторую отмель Томаса (китайское название - Жэньай)", - сказано в заявлении.