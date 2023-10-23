Россия готовится ответить на "санкционный зуд" Евросоюза

Евросоюз постоянно ищет новые санкции против России, но опыт демонстрирует их неэффективность, при этом Москва готова к очередным мерам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявил российский замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Так дипломат прокомментировал консультации ЕС по 12 пакету рестрикций.

"Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал он журналистам.

По словам Грушко, Москва готова к новым санкциям и взвесит необходимость ответных мер и шаги для нейтрализации последствий.