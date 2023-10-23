https://news.day.az/world/1608873.html Главы МИД стран НАТО планируют провести саммит
Главы МИД стран НАТО планируют провести саммит
В конце ноября состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба НАТО.
Было отмечено, что 28-29 ноября в штаб-квартире альянса под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга состоится заседание глав МИД.
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