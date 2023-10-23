https://news.day.az/world/1608879.html Россия не приняла назначение нового посла Армении - СМИ
Россия не приняла назначение нового посла Армении - СМИ
В Москве решили отказать в назначении депутата парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Гургена Арсеняна на пост посла Армении в России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили информированные источники армянским СМИ.
Недавно в прессе распространились сообщения о том, что власти намерены сменить посла Армении в России Вагаршака Арутюняна и назначить вместо него Гургена Арсеняна. Однако российская сторона учла ряд антироссийских высказываний Арсеняна в парламенте, прежде чем принять решение об отказе в назначении.
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