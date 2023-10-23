Американская база в Сирии попала под удар беспилотников

База США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-восток Сирии, была атакована двумя беспилотниками, сообщает телеканал Al-Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы и нанести удар - однако данные о нанесенном уроне или повреждениях не приводятся.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого утверждают, что удар также был нанесен по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.