США намерены вновь нарастить производство ракет для ПРО "Железный купол"
США собираются вновь нарастить производство боеприпасов для систем противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", стоящих на вооружении Армии обороны Израиля, на фоне спроса, растущего в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Компания RTX (ранее Raytheon Technologies) уже намерена вложить дополнительные средства в расширение производства в Аризоне, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сухопутных силах США и производителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, обострение конфликта возродило "дремлющий интерес" военных США к производству противоракет для "Железного купола". Американским производителям ракет-перехватчиков "Тамир" в обычных условиях потребовались бы месяцы, чтобы нарастить поставки, но в условиях обострения конфликта к ракетам наблюдается повышенный интерес, указывает газета. К тому же запасы этих боеприпасов на вооружении у Израиля быстро истощаются.
По данным издания, американская оборонная компания RTX производит около 70% всех ракет-перехватчиков "Тамир" и намерена вложить дополнительные средства в увеличение производственных мощностей. Газета отмечает, что американские производители вооружений еще в 2020 году хотели расширить производство ракет "Тамир", однако из-за "растущей угрозы со стороны Китая" перенаправили мощности на создание других боеприпасов и систем, более подходящих для конфликтов в Тихом океане. На фоне обострения палестино-израильского конфликта США намерены вновь вернуться к реализации планов оборонных программ прошлых лет.
Пентагон уже компенсирует большую часть расходов на производство боеприпасов и компонентов "Железного купола" в соответствии с оборонным соглашением между Израилем и США, которое, по информации The Wall Street Journal, также стало причиной увеличения производства оборонных систем для израильских военных. Армия США намерена передать Израилю две системы "Железный купол", приобретенные ею три года назад, а также более 200 ракет "Тамир". В ракетах и комплексах заинтересована не только Армия обороны Израиля, но и сами американские военные. Так, Корпус морской пехоты США планирует приобрести несколько систем ПРО "Железный купол", а также около 1,8 тыс. ракет "Тамир", согласно бюджетным запросам, с которым ознакомилось издание.
Противоракетная система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенный из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.
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