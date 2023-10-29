Испания просит снять с Венесуэлы некоторые санкции

Испания предложила Евросоюзу пересмотреть санкции в отношении Венесуэлы, учитывая последние решения США по этому вопросу и развитие диалога в республике. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, его выступление транслировала пресс-служба Совета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я выступил перед моими коллегами и предложил изучить пересмотр санкций ЕС в отношении Венесуэлы в соответствии с недавними решениями США в этом отношении и с учетом позитивной эволюции диалога между венесуэльцами", - отметил и.о. министра. По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель согласился с его просьбой и "объявил, что представит" этот вопрос на рассмотрение на следующем заседании министров иностранных дел сообщества.

Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в республике в следующем году. Договоренности подразумевают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов. Партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, также предоставляются гарантии для всех их участников. Президентские выборы должны пройти во второй половине 2024 года.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы 930 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. По некоторым данным, от американских санкций, введенных в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, Каракас потерял более $232 млрд. Также порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.

19 октября было объявлено о том, что власти Соединенных Штатов смягчают санкции против Венесуэлы, главным образом в нефтяном и газовом секторе, при этом процесс будет носить обратимый характер.