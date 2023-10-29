Европа должна показать пример в борьбе с антисемитизмом

Президент Чехии Петр Павел заявил, что любые проявления антисемитизма должны быть осуждены, а виновные в подобных преступлениях понести наказание. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в опубликованном видеообращении на его странице в соцсети Х.

По словам Павела, в последнее время в Европе и мире наблюдается рост агрессии в адрес евреев, в том числе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы не можем терпеть ненависть к другому народу или какой-либо религии, так же как мы не можем терпеть рост антисемитизма. Невозможно быть толерантным к не толерантным. Невозможно скрыть ненависть за свободой или просто другим мнением", - заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что Европа должна показать пример борьбы с антисемитизмом.

"У нас есть история, которая должна была бы дать нам достаточно уроков", - констатировал чешский лидер.