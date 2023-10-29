Вьетнам ждет от США дальнейшего открытия рынка для своих товаров

Вьетнам рассчитывает, что Соединенные Штаты продолжат открывать свой рынок для вьетнамских товаров. Об этом заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Минь Чинь, принимая в Ханое главного экономиста Госдепартамента Эмили Бланшар, сообщило Вьетнамское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер подтвердил, что правительство Вьетнама всегда будет поддерживать американский бизнес, создавая открытую, прозрачную, безопасную и здоровую деловую и инвестиционную среду для предприятий из США, чтобы они могли эффективно и долгосрочно работать во Вьетнаме. При этом глава правительства предложил, чтобы Соединенные Штаты продолжали открывать свой рынок для вьетнамских товаров, таких как текстиль и швейная продукция, обувь, электронные товары. Ханой также ожидает, что американская сторона ограничит использование антидемпинговых и других ненужных заградительных мер в отношении экспорта из Вьетнама, особенно сельскохозяйственной продукции и мебели, что напрямую влияет на рабочие места и доходы людей.

Главный экономист Госдепа отметила, что США заинтересованы в дальнейшем продвижении ключевых направлений взаимодействия с Вьетнамом, таких как торговое сотрудничество, инвестиции, наука и техника, подготовка кадров, туризм, преодоление последствий войны. Бланшар высоко оценила достижения Вьетнама в области экономического роста, отметив, что улучшение инвестиционного и делового климата в стране будет способствовать привлечению внимания американских инвесторов.

Согласно данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, по итогам 2022 года объем взаимной торговли СРВ и США достиг $123,86 млрд. Сейчас Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама и его вторым по величине торговым партнером. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Соединенные Штаты также входят в число главных инвесторов вьетнамской экономики - американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.