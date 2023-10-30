Швеция предоставит США доступ к своим военным базам

Вашингтон и Стокгольм намерены заключить соглашение о предоставлении доступа американской армии к шведским военным базам и складам, заявил глава Минобороны (МО) Швеции Пол Йонсон. Его цитирует газета Dagens Nyheter (DN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект", - сказал глава оборонного ведомства, добавив, что соответствующее соглашение о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement) может вступить в силу осенью 2024 года.

Документ предусматривает предоставление американцам доступа к военным объектам в окрестности городов Гетеборг, Эстерлунд и Лулео, а также на острове Готланд, что, по мнению министра, "облегчит НАТО защиту стран Балтии и Финляндии".