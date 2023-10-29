Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

В будущем возникнет новая пандемия, и государства должны подготовиться к этому.

Как передает Day.Az, об этом говорится в видеообращении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Следующая пандемия - это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого. Именно поэтому государства - члены ВОЗ ведут переговоры о новом соглашении Pandemic Accord и поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую базу для глобального реагирования на пандемии", - сказал он.

Глава ВОЗ также призвал членов Межпарламентского союза поддержать эти переговоры, чтобы завершить их к Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года.