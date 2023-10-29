МВД Пакистана создало группу по расследованию выдачи мигрантам паспортов

МВД Пакистана создало специальную группу по расследованию обстоятельств незаконной выдачи паспортов более 12 тыс. мигрантов из Афганистана в преддверии депортации из страны афганских нелегалов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, группа в составе девяти человек с участием представителей пакистанских спецслужб, как ожидается, представит отчет в течение 15 дней.

Как заявил ранее министр внутренних дел во временном пакистанском правительстве Сарфраз Бугти, власти завершили разработку плана действий по депортации афганских мигрантов. До 1 ноября незаконно проживающие в Пакистане лица должны добровольно вернуться на родину, в противном случае они будут депортированы.

Под депортацию попадут не имеющие виз афганцы, в том числе лица, которым будет отказано в продлении документа с разрешением на проживание в стране. Сейчас в исламской республике, по данным СМИ, нелегально проживают около 1,1 млн афганских граждан.