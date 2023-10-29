Правительство Швеции расследует рост обратной миграции

На проведенной 26 октября конференции правительство Швеции приняло решение о проведении анализа программы поддержки обратной миграции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, программа реализуется в Швеции с 1984 года, но воспользовались ею немногие: за прошлый год только два человека.

В ходе анализа будет рассмотрен опыт ремиграции других стран, в том числе Дании. "Поддержка может быть оказана людям, покинувшим свою родину, например, для того, чтобы избежать военных действий, но с улучшением ситуации хотят вернуться", - говорит министр миграции Мара Малмер Стенергард.

В ходе изучения ситуации с обратной миграцией выяснится, на какие группы должна быть нацелена работа, и какие меры и финансовые стимулы могут иметь значение для увеличения обратной миграции.

"Есть люди, которые не смогут интегрировать в шведское общество, и для них ремиграция может стать альтернативой, возможностью создать лучшую жизнь, - говорит представитель миграционной политики христианских демократов Ингемар Кильстрём.

Итоги аналитического расследования программы должны быть представлены не позднее 1 августа 2024 года.