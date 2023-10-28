Общие интересы КНР и США побуждают страны к диалогу

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что, несмотря на наличие разногласий, у Китая и США есть много важных общих интересов, которые требуют поддержания диалога, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"У нас есть разногласия, в то же время у нас также есть важные общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо реагировать сообща. Поэтому Китаю и Соединенным Штатам необходимо вести диалог", - сказал Ван И журналистам в Вашингтоне перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам китайского министра, следует "не только возобновить диалог, он должен быть глубоким и всеобъемлющим, чтобы с его помощью мы могли улучшить взаимопонимание, уменьшить недопонимание и неправильные оценки (...), стабилизировать китайско-американские отношения и вернуть их в нужное русло здорового, стабильного и устойчивого развития".

Госдепартамент США в сообщении о встрече отметил, что она стала частью "продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению американо-китайскими отношениями".

Стороны "обсудили ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включая устранение разногласий, а также изучение областей сотрудничества", информировал госдеп. "Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаивать свои интересы и ценности, а также интересы союзников и партнеров", подчеркнули в ведомстве.

Блинкен и Ван И продолжат переговоры. СМИ сообщают, что во время пребывания в Вашингтоне Ван И также проведет переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

В публикациях переговоры и встречи Ван И в Пекине связываются с подготовкой возможной встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.