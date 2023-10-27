Премьер Венгрии призвал сменить нынешнее руководство ЕС

Нынешнее руководство ЕС необходимо сменить, потому что оно неспособно справиться с кризисными ситуациями. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, в Брюсселе возник дефицит хороших руководителей, которым по силам решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.

"Может, в мирное время, <...> они хорошие руководители", - отметил Орбан, уточнив, что сейчас время бури, когда с этим руководством процветать невозможно.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в Брюсселе "необходимы перемены", и напомнил о выборах в Европарламент в июне 2024 года. Орбан призвал найти таких руководителей, которые и в трудные времена могли бы "согласовывать работу премьер-министров".