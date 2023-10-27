В Газу поступила гумпомощь по КПП "Рафах"

Через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с сектором Газа, на территорию палестинского сектора въехали 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для населения анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель администрации КПП с палестинской стороны.

"В Газу прибыли еще 10 машин с гуманитарной помощью для жителей палестинского анклава", - сообщил представитель администрации, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Через наземный КПП "Рафах" в южные районы блокированного сектора Газа доставляется гуманитарная помощь жителям палестинского анклава. Это преимущественно лекарства и медицинские препараты, а также продовольствие, вода, палатки, средства личной гигиены. Никакие виды топлива в сектор не направляются. С 12 октября на территорию анклава через "Рафах" въехало не более 90 грузовиков с гуманитарной помощью. До сих пор не решен вопрос о переправке через "Рафах" тяжело раненых или больных палестинцев, а также перехода через него на египетскую территорию иностранцев и лиц с двойным гражданством, находящихся в Газе.