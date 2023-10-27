США ввели санкции против Ирана и ХАМАС

США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело в действие второй пакет санкций против ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС", - отмечается в нем. Уточняется, что этот шаг последовал после "варварских атак на Израиль 7 октября". Под ограничения подпали представитель ХАМАС в Иране, некоторые члены КСИР, а также "организация в секторе Газа", которая якобы "служила каналом для передачи нелегальных иранских средств" в адрес ХАМАС и группировки "Исламский джихад".