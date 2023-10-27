ООН о вопросе квалификации событий в Газе в качестве "геноцида"

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) воздерживается от квалификации событий в Газе как геноцида. Квалификацию преступлениям должен давать суд на основе назависимого расследования, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли происходящее в Газе преступлением геноцида, она сказала, что ей известно об "обвинениях, которые содержат также юридическую квалификацию того, что сейчас происходит в Газе". В УВКПЧ обеспокоены тем, что в ходе конфликта сторонами могли совершаться действия, расцениваемые как военные преступления. "Мы обеспокоены тем, что совершаются военные преступления. Мы обеспокоены коллективным наказанием жителей Газы в ответ на жестокие атаки ХАМАС, которые также могут расцениваться как военные преступления", - пояснила официальный представитель. "Наш анализ на настоящий момент не может идти дальше этого. Квалификацию преступлений должен давать суд на основе независимой процедуры", - заключила Шамдасани.

Ситуацию в Газе она расценила как "гуманитарную катастрофу для 2,2 млн человек", которые "подвергаются коллективному наказанию". "Коллективное наказание является военным преступлением. Коллективное наказание Израилем всего населения Газы должно быть немедленно прекращено", - отметила официальный представитель. УВКПЧ требует также прекратить "неизбирательные нападения палестинских вооруженных группировок". Следует "безоговорочно освободить всех гражданских лиц". "Захват заложников также является военным преступлением", - резюмировала Шамдасани.