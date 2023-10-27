Мощный взрыв в Стамбуле

На западе турецкого Стамбула в подвале здания прогремел взрыв. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DHA.

Все случилось в районе Багджылар, в подвале трехэтажного здания, где находится некое предприятие. После взрыва начался пожар. По данным корреспондента, пострадали не менее пяти человек.