https://news.day.az/world/1610047.html Мощный взрыв в Стамбуле - есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Мощный взрыв в Стамбуле - есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
На западе турецкого Стамбула в подвале здания прогремел взрыв. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DHA.
Все случилось в районе Багджылар, в подвале трехэтажного здания, где находится некое предприятие. После взрыва начался пожар. По данным корреспондента, пострадали не менее пяти человек.
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