Больницы на юге Газы могут закрыться в течение суток

Больницы Аль-Кудс и Аль-Амаль на юге сектора Газа, принадлежащие Палестинскому обществу Красного Полумесяца, могут закрыться в течение суток по причине нехватки топлива. Такое опасение выразила представительница организации Нибаль Фарсах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши больницы Аль-Кудс и Аль-Амаль, вероятно, придется закрыть в течение суток из-за нехватки топлива. Мы грузим в машины скорой помощи десятки людей, пытаясь спасти как можно больше. Мы уже не следуем никаким медицинским протоколам, только принципам гуманности. У нас закончились лекарства, гуманитарная помощь, а теперь и топливо", - приводит ее слова газета The Washington Post.

"Мы принимаем сотни пациентов каждый час, но у нас нет выбора. Больные вынуждены лежать в коридорах, а нам приходится отказываться от лифтов и кондиционеров, чтобы сэкономить электричество для отделения интенсивной терапии", - добавила Фарсах.

Согласно заявлению палестинского радикального движения ХАМАС, в медицинские учреждения анклава уже не поступают топливо и электроэнергия, а также необходимые медикаменты и медоборудование, наблюдаются истощение коечного фонда и острая нехватка персонала. Все это, по мнению движения, указывает на тотальный крах системы здравоохранения в секторе Газа.

В четверг пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус в эфире британской национальной телерадиовещательной корпорации BBC заявил, что сторонники ХАМАС располагают значительными запасами топлива и должны передать его больницам для нормального функционирования медучреждений.