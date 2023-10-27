Правительство Молдовы одобрило трехлетний план действий по интеграции в ЕС

Правительство Молдовы одобрило рассчитанный на 2024-2027 годы Национальный план действий по вступлению в Евросоюз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"План является значимой вехой на европейском пути нашей страны. Его цель - подготовить республику к вступлению в ЕС к 2030 году. План действий рассчитан на период с 2024 по 2027 год", - сказал представивший документ вице-премьер, министр иностранных дел Николай Попеску. Его утверждение было поддержано единогласно.

В прошлом году Молдова вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Кишинев взял на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязался согласовывать внешнюю политику. Национальная комиссия по евроинтеграции в августе утвердила план выполнения девяти рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления страны в ЕС. К концу года власти Молдовы рассчитывают начать переговоры о вступлении в ЕС.