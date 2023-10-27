В Германии раскритиковали финансовую поддержку Украины

Деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании. Об этом заявила немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения", - раскритиковала политик.

Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта "не военным путем, а путем переговоров".