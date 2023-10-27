США расширили санкции против физлиц, связанных с ХАМАС

США расширили список санкций против лиц, связанных, по мнению Штатов, с палестинским радикальным движением ХАМАС. Подробности сообщило американское министерство финансов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело второй раунд санкций в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, после варварских атак 7 октября на Израиль и его гражданское население", - говорится в заявлении ведомства.

Чиновники отметили, что новые меры должны ударить по дополнительным активам в инвестиционном портфеле ХАМАС.

Под санкции попали члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), официальный представитель ХАМАС в Иране, а также организация в секторе Газа, через которую Иран якобы спонсировал ХАМАС и союзную ему группировку "Исламский джихад".

До этого за связи с ХАМАС в американский список санкций попали девять человек и организация Buy Cash Money and Money Transfer. Среди физлиц, угодивших под санкции, были граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.