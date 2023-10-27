В ООН предупредили о возможном ухудшении ситуации в Газе

Катастрофические условия, в которых находятся сотни тысяч палестинцев в секторе Газа, могут стать еще хуже из-за острой нехватки топлива, которая грозит остановкой продовольственных и других гуманитарных операций. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Без дополнительных поставок топлива пекарни, сотрудничающие с ВПП ООН, больше не смогут производить хлеб <...> Это будет страшным ударом для тысяч семей, живущих в убежищах, которые рассчитывали на ежедневные поставки хлеба", - приводятся в документе слова представителя ВПП ООН по Палестине Самера Абдельджабера. "Население Газы нуждается в непрерывной доставке помощи", - добавил он.

ВПП ООН уже оказала помощь почти 630 тыс. человек в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Помощь включает в себя экстренные поставки продовольствия, в основном консервов и свежего хлеба.