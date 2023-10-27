Словакия готова повысить взнос в бюджет ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, принимающий участие в проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза, при определенных условиях готов поддержать увеличение вклада республики в бюджет Евросоюза. Со ссылкой на аппарат словацкого кабмина об этом сообщило информационное агентство ТАСР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Словакия, согласно агентству, могла бы увеличить свой взнос в бюджет ЕС в ближайшие четыре года на €400 млн в рамках пакета €50 млрд, предназначенного для Украины. Других подробностей не сообщается.

Фицо заявил перед отъездом на саммит, что Братислава будет выступать за "нулевую военную поддержку" Киева. По его мнению, ЕС "должен превратиться из поставщика оружия, которым является ныне, в миротворца".

Между тем Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пояснил, о каких условиях идет речь. "Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих средств будет использована на обновление словацкой инфраструктуры в приграничных [с Украиной] регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал премьер.

Кроме того, Фицо отметил, что Словакия не будет поддерживать "никаких сокращений фондов ЕС, предназначенных для финансирования фермеров и устранения [социально-экономического] неравенства [между странами сообщества]". Братислава, по его словам, настаивает также, чтобы значительная часть средств из увеличенного бюджета ЕС была направлена на борьбу с нелегальной миграцией.