Уровень жизни американцев ухудшился

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете министерства торговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,7%.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%, отмечает Trading Economics.

В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.