Израиль выступает против обмена заложников на топливо, которое хочет получить палестинское движение ХАМАС. Об этом агентству Bloomberg сообщил неназванный израильский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан ранее сказал немецкому агентству DPA, что освобождение заложников в будущем будет зависеть от поставок топлива и медикаментов в сектор Газа, который находится под осадой Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.