Финляндия повысила уровень риска безопасности поставок газа

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Финляндии повысило уровень риска безопасности поставок газа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, как компетентный орган регулирования безопасности газоснабжения, объявил об уровне тревоги <...>. Морской газопровод Balticconnector был поврежден 8 октября 2023 года, поэтому важный канал для импорта газа не будет использоваться зимой 2023-2024 годов как минимум пять месяцев", - говорится в сообщении. "Уровень тревоги представляет собой среднюю ступень трехступенчатой шкалы. Он вводится в ситуации, когда перебои в поставках газа или исключительно высокий спрос на газ значительно ослабляют надежность поставок газа, но рынок все еще способен справиться с перебоями или спросом без необходимости прибегать к нерыночным мерам", - сообщает агентство.

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен уточнил, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива. 20 октября Центральная криминальная полиция Финляндии опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что ведомство в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности китайского судна Newnew Polarbear к повреждению газопровода Balticconnector. Полиция Финляндии подняла посторонний предмет, находившийся на дне возле поврежденного газопровода Balticconnector, и пришла к выводу, что это якорь.