Силы палестинского движения нанесли новые удары по Тель-Авиву

Силы палестинского движения ХАМАС нанесли новые удары по израильскому городу Таль-Авиву.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказали представители движения, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

"Бригады "Аль-Кассам" (боевое крыло ХАМАС) обстреливают Тель-Авив", - говорится в сообщении.

Как указано в заявлении, данное решение было принято из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на гражданское население. При этом другие подробности произошедшего пока не уточняются.