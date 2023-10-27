https://news.day.az/world/1610172.html Силы палестинского движения нанесли новые удары по Тель-Авиву
Силы палестинского движения нанесли новые удары по Тель-Авиву
Силы палестинского движения ХАМАС нанесли новые удары по израильскому городу Таль-Авиву.
Как сообщает Day.Az, об этом рассказали представители движения, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.
"Бригады "Аль-Кассам" (боевое крыло ХАМАС) обстреливают Тель-Авив", - говорится в сообщении.
Как указано в заявлении, данное решение было принято из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на гражданское население. При этом другие подробности произошедшего пока не уточняются.
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