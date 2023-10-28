Борис Джонсон станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2024 года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News. Об этом он сам рассказал зрителям телеканала, передает Day.Az.

Отмечается, он представит программу, которая "продемонстрирует силу Британии по всему миру". Также он примет участие в освещении парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся в 2024 году.

"Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News", - сказал Джонсон.