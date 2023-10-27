Байден встретился с главой МИД Китая

В Белом доме президент США Джо Байден принял главу министерства иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Белого дома.

В рамках диалога Байден отметил, что американская и китайские стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Президент США также сообщил, что Вашингтон и Пекин должны работать над решением глобальных проблем.