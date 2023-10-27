США выпустят новую термоядерную бомбу

США решили модернизировать свою ключевую атомную бомбу B61 до варианта B61-13. При этом они не будут менять общее число ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Как передает Day.Az, об этом подчеркнули в Пентагоне.

Обновленная бомба должна заменить часть запасов B61-7 и будет обладать аналогичной с ней мощностью при более высоких показателях точности и безопасности по сравнению с самой современной в настоящее время модификацией B61-12.

В Пентагоне рассчитывают, что проект выпуска новой бомбы будет одобрен конгрессом и на эту цель выделят деньги.

Отмечается, что решение о модернизации бомбы не связано с реакцией на какие-либо отдельные международные события, но отражает оценку меняющейся ситуации с мировой безопасностью.