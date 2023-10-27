Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа "с суши, моря и воздуха". Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении движения ХАМАС, опубликованном в его Telegram-канале.

В ХАМАС заявили, что своими атаками израильская сторона будет осуществлять "новые массовые убийства и преступления" против палестинцев.



"Отключение связи и интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления", - говорится в тексте сообщения движения.