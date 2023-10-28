ГА ООН приняла внесенную Иорданией резолюцию по Ближнему Востоку

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, и внесена на рассмотрение Иорданией, передает Day.Az.

За документ проголосовали 120 стран, 14 выступили против, 45 воздержались.

Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших.