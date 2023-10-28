https://news.day.az/world/1610187.html ГА ООН приняла внесенную Иорданией резолюцию по Ближнему Востоку
ГА ООН приняла внесенную Иорданией резолюцию по Ближнему Востоку
Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, и внесена на рассмотрение Иорданией, передает Day.Az.
За документ проголосовали 120 стран, 14 выступили против, 45 воздержались.
Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших.
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