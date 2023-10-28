https://news.day.az/world/1610188.html Турция и Нигерия обсудили взаимодействие в сфере обороны
Турция и Нигерия обсудили взаимодействие в сфере обороны
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с коллегой из Нигерии Мухаммедом Бадару Абубакаром, передает Day.Az.
Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней обороны и безопасности.
Министерство национальной обороны Турции также разместило на сайте ведомства фото встречи министра Гюлера с его коллегой Абубакаром.
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