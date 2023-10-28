Турция и Нигерия обсудили взаимодействие в сфере обороны

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с коллегой из Нигерии Мухаммедом Бадару Абубакаром, передает Day.Az.

Министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней обороны и безопасности.

Министерство национальной обороны Турции также разместило на сайте ведомства фото встречи министра Гюлера с его коллегой Абубакаром.