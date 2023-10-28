Мощный взрыв на шахте в Казахстане

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" увеличилось до 16 человек, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - говорится в сообщении пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее сообщалось об 11 погибших.

"На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб", - добавили в пресс-службе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям семьям погибших, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.