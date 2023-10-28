Главы минобороны США и Израиля обсудили военные операции в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которого они, как сообщил Пентагон, обсуждали военные операции Израиля в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Times of Israel.

Остин подчеркнул "важность защиты гражданского населения во время операций Армии обороны Израиля и необходимость сосредоточить внимания на незамедлительной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа". Он "также акцентировал внимание на необходимости освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - говорится в сообщении.