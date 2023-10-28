Абдоллахиан предупреждает США и Израиль об "открытии новых фронтов"

Против США появятся новые фронты, если они продолжат поддерживать Израиль, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"США советуют другим демонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США", - отметил министр в интервью Bloomberg Television.

По его мнению, Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.

Абдоллахиан отметил, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие части региона. Однако, подчеркнул он, операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия.

"Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это вынудит Израиль пожалеть о своих действиях. Возможно все, и любой фронт может быть открыт", - предупредил министр.