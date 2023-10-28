https://news.day.az/world/1610230.html Десятки погибших при взрыве на шахте в Казахстане
Десятки погибших при взрыве на шахте в Казахстане
Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21.
Как передает в субботу Day.Az, на момент взрыва в шахте находилось 252 человека. После взрыва 208 человек были выведены на поверхность, из них 18 человек обратились за медицинской помощью.
Согласно информации, в настоящее время в шахте остается 23 шахтера.
На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы.
Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.
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